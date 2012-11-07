Діти потрапили до реанімації через засіб від молі

У Криму четверо осіб, серед яких двоє підлітків, потрапили до лікарні, отруївшись випаровуванням від картоплі, обробленої засобом від молі.

Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, потерпілих (жителів села Пушкіно) було доставлено в медустанову 6 листопада.

"Господарі занесли в будинок картоплю, оброблену засобом від молі, внаслідок чого отруїлися випаровуванням хімікатів", - розповіли в МНС.

Троє потерпілих: 13-річний хлопчик, 16-річна дівчинка і 44-річна жінка, - перебувають у реанімаційному відділенні лікарні, 48-річний чоловік - у терапевтичному.