Закарпаття: через через зсув ґрунту ушкоджено житловий будинок
13:16, 07 листопада 2012Новини регіонів
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Загиблих та постраждалих немає
У Закарпатській області стався зсув ґрунту в селі Канора Воловецького району.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінітсерства надзвичайних ситуацій, внаслідок зсуву було пошкоджено несучу стіну приватного житлового будинку, де проживали дві людини.
Загиблих та постраждалих немає.
Попередньою причиною зсуву є перезволоження ґрунту внаслідок дощів.
На даний час особи, які проживали в будинку, тимчасово відселені до родичів, вирішується питання стосовно місця їх подальшого проживання.
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