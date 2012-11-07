Закарпаття: через через зсув ґрунту ушкоджено житловий будинок

У Закарпатській області стався зсув ґрунту в селі Канора Воловецького району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінітсерства надзвичайних ситуацій, внаслідок зсуву було пошкоджено несучу стіну приватного житлового будинку, де проживали дві людини.

Загиблих та постраждалих немає.

Попередньою причиною зсуву є перезволоження ґрунту внаслідок дощів.

На даний час особи, які проживали в будинку, тимчасово відселені до родичів, вирішується питання стосовно місця їх подальшого проживання.