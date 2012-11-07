На Буковині автобус зіткнувся з поїздом

У вівторок, 6 листопада, о 17:50 у селі Іспас Вижницького району на нерегульованому залізничному переїзді перегону «Іспас – Вашківці» Львівської залізниці приміський поїзд № 652 сполученням «Вижниця – Чернівці» зіткнувся з вантажно-пасажирським автобусом марки Volkswagen.

Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок аварії водія автобуса – мешканця с. Соколівка Косівського району Івано-Франківської області 1983 р.н. – госпіталізовано до Вижницької центральної районної лікарні. Рух транспорту на залізничній дільниці та на автодорозі не припинявся.