Київ: за хабар затримано терапевта поліклініки метрополітену

У столиці за хабарництво затримано терапевта поліклініки Київського метрополітену.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві.

За даними правоохоронців, лікаря було затримано під час одержання 700 грн. хабара.

Крім того, зафіксовано ще кілька подібних випадків, коли ця працівниця медустанови вимагала гроші від працівників метрополітену за надання їм довідки про проходження медичного огляду.