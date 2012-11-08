На Чернігівщині виявлено і знешкоджено 28 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

На відкритій території поблизу смт Талалаївка в урочищі "Сінне" 6 листопада шукачі металобрухту виявили 5 артилерійських снарядів калібру 152 мм часів Великої Вітчизняної війни.

7 листопада група піротехнічних робіт Територіального управління МНС України в області під час обстеження прилеглої території додатково виявила 11 артилерійських снарядів калібру 45 мм, 4 артилерійські снаряди калібру 122 мм, 3 мінометні міни калібру 50 мм та 5 мінометних мін калібру 82 мм часів Великої Вітчизняної війни.

Учора всі вибухонебезпечні предмети були знищені.