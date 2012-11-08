Тернопільщина: в селі виявили 5 мінометних мін

У Тернопільській області в селі Грабовець Тернопільського району виявили 5 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, на предмети, схожі на артснаряди, натрапив учора місцевий житель.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС України у Тернопільській області, які прибули на виклик, виявили 5 мінометних мін калібру 82 мм часів Другої світової війни..

Сьогодні роботи із обстеження території будуть продовжені, після чого усі міни будуть вилучені та знешкоджені.

Загалом з початку 2012 року на території області виявлено 1 тис. 175 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.