Вінниччина: 20 підлітків втікли з закладу соцреабілітації

У с. Якушенці Вінницької області 7 листопада втекли двадцять вихованців професійного училища соціальної реабілітації.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

7 листопада о десятій годині вечора по спецлінії 102 надійшло повідомлення від заступника директора Якушинецького професійного училища соціальної реабілітації про те, що близько 19.30 з даного закладу вчинили втечу двадцять неповнолітніх вихованців. Більшість з втікачів були винними у скоєнні тяжких злочинів, але суд звільнив їх від покарання, застосувавши примусові заходи виховного характеру.

По сигналу «Тривога» був піднятий весь особовий склад працівників Вінницького райвідділу міліції. Правоохоронці вночі обстежували прилеглу територію виховного закладу, лісові, дачні масиви, розважальні заклади на об’їзній дорозі міста Вінниці. На вулицях міста Вінниці у мікрорайоні «Вишенька» правоохоронцям вдалося знайти 17 підлітків віком від 14 до 17 років. П’ятьох хлопців міліціонери знайшли на трасі у той момент, коли вони вийшли з лісового масиву, розташованого неподалік від виховного закладу.

Пошуки ще трьох неповнолітніх втікачів тривають.

