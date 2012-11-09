На Херсонщині виробляли фальсифікований медичний спирт

У Херсонській області співробітники правоохоронних органів припинили діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікованого медичного спирту, що поставлявся останні п`ять місяців до лікарень і аптек Херсонської, Одеської, Дніпропетровської, Черкаської, Донецької областей і Криму.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв`язків з громадськістю УМВС у Херсонській області, підпільний цех облаштували троє жителів Херсонської області на території ферми в одному з селищ Бериславського району.

Вони облаштували цех автоматизованою лінією розливу спирту в скляні флакони по 100 мл. За годину вироблялося 200-300 пляшок продукції. На виробництві працювало 10 осіб.

У вантажних автомобілях зловмисники розвозили фальсифікат до різних областей, де оптом реалізовували аптечним складам і лікарням.

У приміщенні цеху міліціонери вилучили близько 30 тонн готового для реалізації фальсифікованого спирту на суму більш як 600 тис. грн, понад 4 млн. порожніх скляних флаконів по 100 мл, етикеток, кришок, фальшивих сертифікатів якості, інструкцій із застосування спирту, лінії з розливу спирту і устаткування на суму 500 тис. грн.

Крім того, в Черкасах на території оптової бази було вилучено ще 46 тис. скляних флаконів з фальсифікованим медичним спиртом, які були обклеєні етикетками з написом «ЕТАНОЛ 96%», а також бухгалтерські документи.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).