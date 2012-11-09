У Черкасах 8-річний школяр «замінував» школу

У Черкасах сьогодні правоохоронці знайшли 8-річного школяра, який напередодні по телефону «замінував» школу.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, 7 листопада до оперативно-координаційного центру Управління МНС від невідомої особи надійшло повідомлення про те, що у Черкасах заміновано школу № 8. З приміщень школи евакуювали 367 учнів та 35 представників адміністрації.

Після детального обстеження школи вибухотехніки констатували, що вибухівки у школі не має, а повідомлення по телефону – чийсь безглуздий жарт.

Працівники міліції встановили, що повідомлення про замінування здійснив учень 3-го класу сусідньої школи. При спілкуванні з працівниками міліції хлопчик пояснив, що хотів пожартувати.

Проти матері школяра складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов`язків щодо виховання дітей), а самого хлопчика взято на облік у міліції.