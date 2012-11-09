У Львові в ДТП постраждала бригада "швидкої"

Сьогодні під час ДТП, яка сталося на околиці міста Львова, постраждав водій карети швидкої допомоги і двоє лікарів, які їхали на виклик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 5-ї години ранку на околиці міста Львова.

“Автомобіль швидкої медичної допомоги, що прямував на виклик, зіштовхнувся із мікроавтобусом «Фольксваген Т5». Внаслідок зіткнення, карета швидкої перекинулась на ліву сторону. У цій ДТП постраждали троє людей - водій та двоє лікарів швидкої допомоги”, - повідомили у прес-службі ДАІ.

Про стан потерпілих медиків і водія швидкої у прес-службі обласного ДАІ не повідомили.

За даним фактом наразі триває перевірка, правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

