Завтра в Україні буде від 1 до 15° тепла
13:12, 09 листопада 2012Новини регіонів
0
В суботу, 10 листопада, в Україні істотних опадів не передбачається. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 5-10°; в Криму вночі - 4-9°, вдень - 10-15°.
По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 5-10°.
По м. Києву без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 3-5° тепла, вдень - 6-8°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter