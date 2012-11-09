На Київщині ротвейлер загриз 53-річного чоловіка

У селищі Згурівка Київської області ротвейлер покусав місцевого жителя, від отриманих травм 53-річний чоловік помер.

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ ГУМВС України в Київській області.

Як розповів міліції товариш покійного, напередодні вони удвох завітали на роботу до спільного знайомого, який працює сторожем на кукурудзяному полі.

Коли всі разом заходили до сторожки, потерпілого несподівано схопив за руку прив’язаний на подвір’ї пес. Рану обробили та після недовгого спілкування розійшлися, кожен у свій бік. Наступного ранку, чоловіка поруч із його велосипедом знайшов перехожий у калюжі крові в лісосмузі недалеко від поля. На місце пригоди викликали міліцію.

Смерть загиблого, ймовірно, настала від втрати крові. За попередньою версією, сторожовий собака відірвався з прив’язі і погнався за чоловіком. Коли наздогнав, почав кусати. Пес перегриз поранену кінцівку і втік у невідомому напрямку. Тіло загиблого направили до місцевого моргу для проведення судово-медичної експертизи. За фактом загибелі людини правоохоронцями проводиться перевірка, встановлюються обставини та подробиці трагедії.

Собаку, котрий покусав чоловіка і втік наразі розшукують, адже тварина може бути небезпечною. Правоохоронці залучили до пошуків громадські організації та мисливців.