У Києві затримано осіб, які взяли в заручники дітей

Прокуратура Дніпровського району Києва порушила кримінальну справу стосовно трьох чоловіків, які проникли до квартири та вимагали від попередніх власників звільнити помешкання, при цьому взявши у заручники їхніх двох 4-річних дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури м.Києва.

Коментуючи дану ситуацію, прокурор міста Анатолій Мельник зазначив: «Незаконне позбавлення дітей волі - це тяжкий злочин. Ніхто не має права самовільно утримувати малолітніх дітей, доводячи їх до істерики і паніки. Ці люди понесуть максимальне покарання за такі злочинні дії».

Як зазначили у прес-службі, встановлено, що вранці 5 листопада у будинку по вул. Азербайджанській троє чоловіків, які відрекомендувалися представниками нового власника квартири, проникли до помешкання, виштовхали її мешканців за двері, залишивши при цьому двох 4-річних дітей в квартирі та змінили замки на вхідних дверях.

«Нові власники» вимагали від батьків зібрати речі і виселитися, бо в іншому випадку їхні діти не зможуть покинути квартиру. Це протистояння тривало до 8 години вечора, аж поки чоловіків не забрала міліція», - зазначили у прокуратурі.

У прес-службі також зауважили, що власниця квартири раніше уклала кредитний договір з ТОВ «Фінансова компанія «Народна позика» та як заставу надала в іпотеку свою чотирикімнатну квартиру.

Утім, упродовж трьох останніх місяців вона не здійснила платежі по кредиту, і фінансова установа у жовтні продала квартиру, не врахувавши те, що в ній проживають малолітні діти.

В інтересах дітей прокуратура заявила позов до суду про визнання недійсним цього договору купівлі-продажу квартири.

Представник прокуратури візьме участь в засіданні Дніпровського райсуду, де розглядається цивільний позов нових власників про виселення сім’ї разом з дітьми з квартири.

Крім того, органами прокуратури порушено кримінальну справу порушена за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі малолітнього) та ст. 356 Кримінального кодексу України.