У Конотопі жінка зберігала на горищі 56 кг конопель

У місті Конотоп Сумської області працівники міліції затримали 27-річну жінку, яка зберігала на горищі власного будинку 56 кілограмів конопель.

Як повідомили УНІАН у секторі зі зв`язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, здивувало, що господиня особливо не переймалася, коли до неї з візитом прийшли міліціонери.

"Як пояснила жінка, коноплі виростила і поклала сушити, щоб захистити майбутній урожай картоплі від шкідників", - коментує цей випадок начальник ВБНОН у Сумській області Радій Будзінський.

У відділенні міліції затримана розповіла, що інформацію про «чудодійні» властивості наркорослини вона вичитала в Інтернеті. Тому навесні, не думаючи про наслідки, на власному городі за будинком висіяла цілу плантацію конопель.

Про відповідальність за зберігання рослин, що містять наркотичні речовини, за її словами, знала, проте вважала, якщо не для продажу, відповідальності можна уникнути. А ще, зізнається, що наркотичним зіллям годувала свою козу.

Сьогодні міліціонери встановлюють, чи була жінка постачальником наркосировини наркоманам.

За фактом зберігання наркотичних речовин в особливо крупних розмірах працівники внутрішніх справ вирішують питання про порушення кримінальної справи за ч.3 ст. 309 Кримінального кодексу України, максимальним покаранням за якою для зловмисниці можуть стати вісім років позбавлення волі.