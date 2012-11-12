У Львові вилучили понад 200 ящиків фальсифікованих ліків

У Львові, під час перевірки мережі аптек, правоохоронці виявили та вилучили підроблені ліки вітчизняного та закордонного виробництва.

Як повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, у Львові під час перевірки аптечних приміщень працівники міліції вилучили підроблені ліки вітчизняного та закордонного виробництва, всього у кількості понад 200 ящиків.

За її словами, оперативники вже встановили місце виготовлення та зберігання підроблених медикаментів.

“Співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області викрили керівників та засновників приватного підприємства, які через мережу аптечних закладів Львівщини реалізовували фальсифіковані медикаменти. Зловмисників затримано. Спільно з прокуратурою Львівської області проводиться перевірка”, - зазначила речник обласного управління міліції.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 321 КК України щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту лікарських засобів.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, серед підробок, зокрема, була велика кількість таблеток “Но-шпа”.