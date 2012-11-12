За сприяння фонду Р.Ахметова у Львові презентують обладнання для незрячих

13 листопада о 11:00 у Національному університеті «Львівська політехніка» відбудеться презентація тифлотехнічного обладнання (принтери зі шрифтом Брайля, розхідні матеріали) та спеціалізованого програмного забезпечення, придбаного для «Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами». Спеціалізоване обладнання буде презентоване в рамках співпраці Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Національного університету «Львівська політехніка».

Учасники події:

- Михайло Костюк, голова Львівської обласної державної адміністрації;

- Василь Косів, заступник міського голови з гуманітарних питань Львівської міської ради;

- Юрій Бобало, ректор Національного університету «Львівської політехніка»;

- Оксана Потимко, виконавчий директор Львівського обласного осередку ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ»;

- Наталія Стецко, менеджер програми «Адресна допомога» Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Запрошуємо представників ЗМІ до участі у прес-конференції та презентації відео-роліка, спеціально створеного до Міжнародного дня сліпих, а також обладнання на базі «Ресурсного центу освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами».

Місце та час події:

Дата: 13.11.2012 р., вівторок.

Початок о 11:00, акредитація ЗМІ о 10:45.

Адреса: Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.

Зала вченої ради.

Контактні особи для акредитації: Еліна Згоденко, м.+38 050 347 97 20.