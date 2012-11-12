За сприяння фонду Р.Ахметова у Львові презентують обладнання для незрячих
До Міжнародного дня сліпих
13 листопада о 11:00 у Національному університеті «Львівська політехніка» відбудеться презентація тифлотехнічного обладнання (принтери зі шрифтом Брайля, розхідні матеріали) та спеціалізованого програмного забезпечення, придбаного для «Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами». Спеціалізоване обладнання буде презентоване в рамках співпраці Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Національного університету «Львівська політехніка».
Учасники події:
- Михайло Костюк, голова Львівської обласної державної адміністрації;
- Василь Косів, заступник міського голови з гуманітарних питань Львівської міської ради;
- Юрій Бобало, ректор Національного університету «Львівської політехніка»;
- Оксана Потимко, виконавчий директор Львівського обласного осередку ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ»;
- Наталія Стецко, менеджер програми «Адресна допомога» Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».
Запрошуємо представників ЗМІ до участі у прес-конференції та презентації відео-роліка, спеціально створеного до Міжнародного дня сліпих, а також обладнання на базі «Ресурсного центу освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами».
Місце та час події:
Дата: 13.11.2012 р., вівторок.
Початок о 11:00, акредитація ЗМІ о 10:45.
Адреса: Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.
Зала вченої ради.
Контактні особи для акредитації: Еліна Згоденко, м.+38 050 347 97 20.