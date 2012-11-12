У Дніпропетровську чоловік «замінував» торговельний центр

У Дніпропетровську встановлено та затримано 35-річного чоловіка, який 11 листопада після сварки з дружиною «замінував» торговельний центр на житловому масиві «Тополя».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Зловмисник на міліцейську лінію «102» анонімно повідомив про мінування торговельного центру.

Пiд час обстеження з будівлі негайно було евакуйовано 600 осіб (405 вiдвiдувачiв та 195 працiвникiв торговельного комплексу). Згiдно акту вибухово-технiчної служби ГУМВС в областi, вибухових та інших небезпечних пристроїв виявлено не було.

Затриманий пояснив, що скоїв вказаний злочин з хулiганських спонукань, перебуваючи у станi алкогольного сп’яніння, пiсля сварки iз своєю дружиною.

За цим фактом слідчим відділом Бабушкінського райвідділу міліції Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції вказаної статті зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. На разі йому обрано запобiжний захiд у вигляді пiдписки про невиїзд.