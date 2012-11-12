У Чернівцях отруїлися 19 учнів гімназії

Прокуратура Чернівецької області взяла на контроль епідеміологічне розслідування за фактом захворювання учнів гімназії №1 м. Чернівців на гострі кишкові інфекції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, у період з 7 по 10 листопада до лікувальних установ міста звернулося дев’ятеро дітей і ще десять було виявлено при медичному огляді з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт. У трьох гімназистів підтверджено дизентерію Зонне.

Встановлено, що всі захворілі харчувались у їдальні гімназії.

За результатами проведеного епідрозслідування буде прийнято рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.