У Києві горіла будівля дитячої академії мистецтв

Рятувальники ліквідували пожежу в дитячій академії мистецтв у Києві.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, сьогодні о 12.46 до МНС надійшло повідомлення про пожежу в будівлі Київської дитячої академії мистецтв на проспекті Героїв Сталінграда, 10 (Оболонський район).

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що на другому поверсі у приміщенні гардеробу виникла пожежа площею 10 кв. м.

О 13.28 займання було ліквідоване підрозділами МНС.

Відвідувачі та персонал дитячої академії мистецтв були виведені з будівлі ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі встановлюється.