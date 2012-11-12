У Києві горіла будівля дитячої академії мистецтв
17:18, 12 листопада 2012Новини регіонів
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Загиблих та травмованих немає
Рятувальники ліквідували пожежу в дитячій академії мистецтв у Києві.
Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, сьогодні о 12.46 до МНС надійшло повідомлення про пожежу в будівлі Київської дитячої академії мистецтв на проспекті Героїв Сталінграда, 10 (Оболонський район).
Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що на другому поверсі у приміщенні гардеробу виникла пожежа площею 10 кв. м.
О 13.28 займання було ліквідоване підрозділами МНС.
Відвідувачі та персонал дитячої академії мистецтв були виведені з будівлі ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі встановлюється.
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