На Вінниччині чоловік здійснив акт самоспалення

У суботу, 10 листопада, житель міста Немирів Вінницької області облився бензином та підпалив себе.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 59-річний чоловік таким чином хотів покінчити життя самогубством. Потерпілий був госпіталізований в реанімаційне відділення районної лікарні з діагнозом «термічні опіки І-ІІ-ІІІ ступеня, голови, обличчя, грудної клітини, верхніх кінцівок та дихальних шляхів».

На даний час стан потерпілого важкий.