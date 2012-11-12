На Вінниччині чоловік здійснив акт самоспалення
17:57, 12 листопада 2012Новини регіонів
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Стан потерпілого важкий
У суботу, 10 листопада, житель міста Немирів Вінницької області облився бензином та підпалив себе.
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
За повідомленням, 59-річний чоловік таким чином хотів покінчити життя самогубством. Потерпілий був госпіталізований в реанімаційне відділення районної лікарні з діагнозом «термічні опіки І-ІІ-ІІІ ступеня, голови, обличчя, грудної клітини, верхніх кінцівок та дихальних шляхів».
На даний час стан потерпілого важкий.
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