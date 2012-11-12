ФК «Шахтар» і БФ «Розвиток України» подарували будинок у Донецьку багатодітній сім'ї

Футбольний клуб «Шахтар» і Добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» подарували будинок у Донецьку багатодітній сім`ї Валерії і Олексія Зарецьких, які виховують 7 дітей (4 з них - прийомних).

Як повідомили кореспонденту УНІАН сьогодні у прес-службі ФК «Шахтар», головний тренер футбольного клубу Мірча Луческу спільно з футболістами виділив на придбання будинку 150 тис. доларів. Ще 100 тис. доларів направив фонд «Розвиток України» - на ремонт і оснащення приміщень, а також на облаштування прибудинкової території. Цей новий будинок розміщено у Куйбишевському районі Донецька, його загальна площа - 258,2 кв. м, житлова - 140,7 кв. м., є земельна ділянка - 6 соток. У будинку 6 жилих кімнат, підведено всі комунікації.

На церемонії відкриття нового будинку директор добродійного фонду «Розвиток України» Анатолій Заболотний відзначив, що, «завдяки проекту «Сирітству - ні!» вже понад 4 тис. дітей знайшли сім`ю, фонд «Розвиток України» відкрив 23 дитячих будинки сімейного типу в Україні». «Ми вдячні ФК «Шахтар», який активно підтримує наш проект, пропагує сімейні цінності, спілкується з дітьми в установах», - сказав А.Заболотний.

М.Луческу підкреслив, що «підтримка проекту «Сирітству - ні!» дуже важлива для «Шахтаря». «Тому ми з командою ухвалили рішення придбати будинок для молодої сім`ї, яка виховує прийомних дітей. Це не одиничний жест. Ми не зупинимося. «Шахтар» і надалі допомагатиме таким дітям, наслідуючи філософію нашого президента Р.Ахметова, який першим зайнявся проблемою сирітства», - заявив головний тренер.

Привітати новоселів приїхали також футболісти «Шахтаря» Даріо Срна, Дмитро Чигринський, Луїс Адріано, Алекс Тейшейра і Дуглас Коста.

Довідка УНІАН. Дитячий будинок сімейного типу сім`ї Зарецьких створено у рамках проекту «Сирітству - ні!», який ФК «Шахтар» підтримує з 2010 року. У 2012-му донецький клуб одержав європейську нагороду за партнерство. Програма «Сирітству - ні!» визнана Асоціацією європейських футбольних клубів «Кращим соціальним проектом в Європі сезону - 2011/12».