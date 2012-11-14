20-річний наречений продав нирку, щоб відсвяткувати весілля

На Львівщині 20-річний хлопець хотів влаштувати найкраще весілля для коханої. Виїхав на заробітки, привіз 15 тисяч доларів. Весілля справили, а через місяць парубок помер, повідомляє ТСН. І лише тоді рідні побачили на його тілі шрам від видаленої нирки. Кому й де юнак її продав, встановити вже було неможливо

Запобігати таким випадкам, визнають у міліції, складно. Продавати свої органи українці їдуть до Еквадору, Косово, Азербайджану, і це ускладнює розслідування. Та й, власне, про операцію «торговці» майже нікому не розказують, адже вони отримують за це гроші: від 3-х до 15 тисяч доларів за нирку, частину печінки чи кістковий мозок. Величезна для більшості «продавців» сума – насправді лише десята частина реальної вартості нирки.

Майже два з половиною десятки українців щороку нелегально продають власні органи. Більшість таких «продавців» помирають або ж стають інвалідами. Борги, бажання швидких грошей, моральні проблеми та звичайні лінощі – саме це спонукає людей робити товар зі своїх органів. Але якщо легальна пересадка у хорошій клініці – це завжди майже 100-відсотковий успіх, то нелегальна – прямий шлях донора до лікарні. Операція ж проходить за принципом: головне – отримати орган, а не подбати про пацієнта. «Не думаю, що донори проходять повне обстеження і повний реабілітаційний курс», – зауважив директор координаційного центру трансплантації клітин і органів Руслан Салютін.

gazeta.lviv.ua