У Чернігові відзначили Міжнародний день сліпих

У Чернігові до Міжнародного дня сліпих на центральній Красній площі міста запустили повітряні кульки, прагнучи привернути увагу громадськості до проблем сліпих та слабозрячих людей.

Як повідомила УНІАН керівник проектів громадської організації "Голос батьків" Олена Трубенок, яка виступила організатором акції, на площу вийшли члени громадської організації, учні школи-інтернату для слабозрячих дітей, а також небайдужі представники громадськості.

Вона підкреслила, що люди із проблемами зору мали можливість озвучити свої проблеми, серед яких – проїзд у транспорті чи відвідування громадських місць. Проте найбільшою проблемою учасники акції назвали байдужість оточуючих.

"Наша акція не була масовою, проте ми прагнули продемонструвати, що люди з вадами зору потребують уваги і підтримки суспільства", - сказала вона.

Крім того, представники ГО "Голос батьків" сьогодні відвідали Чернігівську спеціалізовану школу-інтернат для слабозрячих дітей та вручили подарунки вихованцям.

За даними громадської організації, у Чернігівській області проживають понад 120 дітей, які мають інвалідність по зору, водночас, слабозрячих дітей значно більше.

Довідка УНИАН. Міжнародний день сліпих відзначається, за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) 13 листопада з 1984 року.