У Кременчуку два студенти побили пенсіонера і вкрали 100 тис. грн

У Кременчуку (Полтавська область) двоє хлопців побили пенсіонера і забрали у нього 100 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськуправління міліції. За їх даними, на початку тижня в міліцію звернувся 71-річний житель міста. Він повідомив, що до його будинку увірвалися двоє хлопців, побили його і забрали 100 тис. грн.

За словами правоохоронців, у полі їх зору одразу ж потрапив 17-річний хлопець - родич пенсіонера. Раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності. Виявилось, що останнім часом у хлопця почали з`являтися дуже дорогі речі. Після затримання родич старого зізнався у скоєному і повідомив, що розробив план заволодіння грішми. У самому пограбуванні він не брав участі, а домовився про це з двома однолітками - студентами одного з місцевих вузів.

Пізніше з`ясувалося, що злочин хлопці спланували поетапно, також вони розподілили обов`язки. Вкрадені гроші молоді люди розділили порівну.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за статтею 187 Кримінального кодексу України (розбій). Усіх трьох хлопців наразі заарештовано і вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне їм загрожує запобіжний захід у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.