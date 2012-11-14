Дитячому відділенню Інституту раку передано унікальні хірургічні інструменти

Фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” передав дитячому відділенню Національного інституту раку (НІР) унікальний комплект хірургічних інструментів для проведення складних операцій з ендопротезування вартістю понад один мільйон гривень.

Як повідомили УНІАН у Фонді Р.Ахметова, медичний інструментарій куплено в рамках партнерського проекту “Дерево життя” для проведення складних операцій дітям, які страждають на онкологічні захворювання кісток і суглобів.

До цього в Україні був лише один такий комплект інструментів, і його, за необхідності, передавали в різні клініки України, до того ж була вже значною ступінь зносу хірургічних інструментів, розповіли у Фонді Р.Ахметова.

У фахівців Національного інституту раку з`явилася можливість проводити складні операції дітям з використанням модульних ендопротезів, які ростуть, враховуючи індивідуальну потребу маленьких пацієнтів і виходячи із запланованих термінів операції, а не термінів очікування інструменту.

У Фонді Р.Ахметова повідомили, що днями за допомогою унікальних інструментів було успішно проведено першу операцію з ендопротезування 15-річному хлопцеві із саркомою стегнової кістки.

За словами керівника відділення дитячої онкології НІР Григорія Климнюка, завдяки значному прогресу хіміотерапії, такі зберігаючі кінцівку операції при злоякісних пухлинах кісток є альтернативою ампутаціям у всіх спеціалізованих клініках світу.

«Застосування модульних ендопротезів стало основним методом реконструкції в онкоортопедії, що дає змогу повністю відновити функцію кінцівки і підвищити якість подальшого життя дітей за рахунок повернення їм повноцінної рухової активності. Проведення таких операцій дає змогу дітям здійснити головну їхню мрію - просто нормально ходити. З появою набору інструментів ми можемо не чекати, коли “валізку” передадуть нам, а проводити операції одразу, як тільки пацієнтові потрібна операція", - наголосив Г.Климнюк.

***Благодійні збори «Дерево життя» було ініційоване Національним інститутом раку і БО Фонд допомоги онкохворим дітям “Краб” за підтримки Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Перше засідання Благодійних зборів “Дерево життя” відбулося в лютому цього року. Ініціатива спрямована на об`єднання благодійників - політиків, бізнесменів, спортсменів, представників культури і мистецтва, ЗМІ, - готових брати участь у розв’язанні актуальних проблем маленьких пацієнтів дитячого відділення НІР, які приїжджають на лікування з усієї країни. На порядку денному Благодійних зборів цього року - придбання сучасних модульних ендопротезів, які у всьому світі є альтернативою ампутаціям кінцівок.

Фонд Р.Ахметова на постійній основі підтримує пацієнтів відділення дитячої онкології в забезпеченні складних курсів високодозної хіміотерапії з подальшою трансплантацією стволових клітин і проведенні складних операцій дітям, які потребують модульного ендопротезування.