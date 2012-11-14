Черкащина: тракторист виявив 50-кілограмову авіабомбу

В Черкаській області в селі Добра Маньківського району вчора, 13 листопада, під час оранки тракторист виявив 250-мм 50-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, під час проведення земляних робіт тракторист звернув увагу на дивний предмет, який ледь стирчав з землі. Зрозумівши, що це вибухонебезпечний предмет, він зателефонував рятувальникам.

Рятувальники ідентифікували знахідку як 250-мм авіабомбу часів Другої світової війни.

Зараз знешкодженням боєприпасу займаються фахівці піротехнічної групи аварійно-рятувального загону спецпризначення УМНС в Черкаській області.