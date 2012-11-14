Чигирин 10 годин залишався без водопостачання

В Черкаській області в місті Чигирин вчора, 13 листопада, через порив на магістральному водопроводі місто 10 годин залишилося без водопостачання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, порив чавунної труби діаметром 220 мм на магістральному водопроводі стався близько 13 години. Комунальне підприємство «Чигиринське» за допомогою спеціальної техніки встановило місце пориву, проте котлован постійно заповнювала вода і не давала можливості проводити зварювальні роботи. Комунальники звернулися по допомогу до МНС і рятувальники за допомогою мотопомпи відкачали воду, чим забезпечили проведення необхідного ремонту.

О 23.00 ремонтні роботи були завершені, зараз відновлюється водопостачання міста.