Полтавщина: створено Центр екстреної меддопомоги

Депутати Полтавської обласної ради ухвалили рішення про створення комунального підприємства «Полтавський облцентр екстреної меддопомоги і медицини катастроф».

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням, прийнятим учора на сесії, фінансування центру здійснюватиметься за рахунок обласного бюджету.

Міськрадам Полтави, Кременчука, Комсомольська, Лубен, Миргорода доручено провести передачу станцій швидкої допомоги, а всім райрадам області - перевести передачу структурних підрозділів станцій швидкої допомоги при центральних районних лікарнях у спільну власність територіальної громади області.

«Так, вже з 1 січня станції швидкої медичної допомоги будуть перепідпорядковані області. Наприклад, у зв`язку з цим у Кременчука заберуть 10% бюджету охорони здоров`я (близько 20 млн. грн), і фінансуватиме «швидку» область. Водночас, Центр екстреної медичної допомоги, який створять у Кременчуці, обслуговуватиме декілька районів Полтавської області: Глобинський, Козельщинський, Кобеляцький, Кременчуцький», - повідомив віце-мер Кременчука Віктор Калашник, коментуючи рішення облради.

За словами начальника обласного управління охорони здоров`я Полтавської ОДА Віктора Лисака, наступного року при формуванні бюджету держава планує забезпечити Центри екстреної медичної допомоги тисячею сучасних автомобілів швидкої допомоги.