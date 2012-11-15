Жінка, у якої померла донька, облила кислотою лікаря

У Вознесенську Миколаївської області жінку, яка облила соляною кислотою лікаря, засуджено до 2,5 років позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

У прокуратурі нагадали, що Вознесенським міським відділом УМВС України в Миколаївській області 6 липня цього року було порушено кримінальну справу стосовно мешканки міста Вознесенськ, яка облила кислотою 40-річну жінку-лікаря, мешканку Вознесенська.

Як пояснили в прес-службі, кілька років тому в обвинувачуваної померла від пневмонії донька, лікуючим лікарем якої була потерпіла - 40-річна жінка, яка працює лікарем у місцевій лікарні. Госпіталізацію хворій не пропонували, а давали призначення для лікування вдома, що не давало ефекту. А коли пацієнтку доставили в лікарню в Миколаїв, було вже пізно, у неї розвинувся набряк легень і вона померла.

Весь цей час мати дівчини намагалася добитися покарання для лікаря, однак їй це не вдавалося. 4 липня цього року жінка зважилася на самосуд: вона плеснула соляною кислотою в обличчя і на тіло лікаря, від чого та отримала тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до втрати працездатності.

Обвинуваченій було пред`явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Вознесенський міський суд розглянув кримінальну справу і призначив покарання у вигляді 2 років 6 місяців позбавлення волі. Крім того, суд стягнув з засудженої майже 13 тис. грн матеріальної та 80 тис. грн. моральної шкоди.