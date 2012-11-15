У Києві закривали станцію метро "Печерська"

Станцію київського метрополітену "Печерська" (Сирецько-Печерська лінія) закривали на вихід і вхід у зв`язку з виявленням предмета, що має ознаки вибухонебезпечного.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, прибиральниця в урні при вході на станцію метро перед скляними дверима виявила предмет, схожий на вибухонебезпечний пристрій. На місце викликали підрозділ вибухо-технічної служби.

У міліції зазначили, що через перевірку цього предмета протягом 19 хвилин потяги курсували без зупинок на цій станції, а о 18.01 станція запрацювала у звичайному режимі.

Тим часом виявлений підозрілий предмет виявився використаною піротехнічною продукцією, що не становить небезпеки.

"Фахівці виявили в пакеті фрагменти використаної піротехніки (трубочки від феєрверку)", - повідомили в столичному главку.