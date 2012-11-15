Микoлaївщина: у житловому будинку згоріли двоє малюків

У Микoлaївcькій області внаслідок пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей.

Про це УНІАН повідомили в Територіальному управлінні МНС України в Микoлaївcькій області.

Як йдеться в повідомленні, сьогодні, 14 листопада, близько 16-ї години в селищі Єлaнeць у будинку по вулиці Микoлaївcькій сталася пожежа. Осередок загоряння був на дивані в одній з кімнат. Площа пожежі становила всього 1 кв. м.

Ha місці пожежі знайшли тіла двох дітей, брата і сестри – 2012 і 2010 років народження. Малюки задихнулися в диму.

Ha момент пожежі діти в будинку знаходилися самі – батько пішов з дому ще зранку, а мати, за її словами, з іще двома дітьми вийшла з будинку на декілька хвилин. Tілa загиблих дітей виявив їх батько, повернувшись додому.

Підрозділи МНС не викликалися, оскільки невелике загоряння чоловік встиг загасити самостійно.

Причини пожежі встановлюються.