В Черкасской области заключенных содержат в антисанитарии

В Черкасской области условия содержания в учреждениях пенитенциарной системы лиц, взятых под стражу и осужденных, не отвечают правилам санитарии и гигиены.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, об этом свидетельствуют результаты проверки прокуратуры условий содержания заключенных.

В ноябре прокуратурой Черкасской области проведены проверки соблюдения требований законодательства о медико-санитарном и материально-бытовом обеспечении, организации лечения лиц, взятых под стражу и осужденных, в учреждениях ГПтС.

Установлено, что должностными лицами исправительных учреждений нарушены требования законов «О предварительном заключении», «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения». В частности, не обеспечены лица, взятые под стражу и осужденные, бытовыми условиями, отвечающими правилам санитарии и гигиены, не осуществлен надлежащий контроль за состоянием и сроком эксплуатации медицинского оборудования.

Кроме того, в отдельных медицинских учреждениях исправительных колоний администрацией сокращены должности врача-рентгенолога и рентген-лаборантов, что негативно повлияло на диагностическую работу, своевременное обследование и выявление случаев заболевания активным туберкулезом в осужденных.

По результатам проведенных проверок на устранение выявленных нарушений прокуратурой области внесено представление в адрес начальника Управления Государственной пенитенциарной службы в Черкасской области.