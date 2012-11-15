В Черкаській області ув’язнених утримують в антисанітарії

В Черкаській області умови утримання в установах пенітенціарної системи осіб, взятих під варту та засуджених, не відповідають правилам санітарії і гігієни.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, про це свідчать результати перевірки прокуратури умов утримання ув’язнених.

В листопаді прокуратурою Черкаської області проведено перевірки додержання вимог законодавства щодо медико-санітарного та матеріально-побутового забезпечення, організації лікування осіб, взятих під варту та засуджених, в установах ДПтС.

Встановлено, що службовими особами виправних установ порушено вимоги законів «Про попереднє ув’язнення», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Зокрема, не забезпечено осіб, які взяті під варту та засуджених, побутовими умовами, які відповідають правилам санітарії і гігієни, не здійснено належного контролю за станом та терміном експлуатації медичного обладнання.

Крім того, в окремих медичних закладах виправних колоній адміністрацією скорочено посади лікаря-рентгенолога та рентген-лаборантів, що негативно вплинуло на діагностичну роботу, своєчасне обстеження та виявлення випадків захворювання на активний туберкульоз у засуджених.

За результатами проведених перевірок на усунення виявлених порушень прокуратурою області внесено подання на адресу начальника Управління Державної пенітенціарної служби в Черкаській області.