На Київському вокзалі - евакуація: невідомий повідомив про вибухівку

У Києві знову повідомили про мінування вокзалу, пише "Комсомольська правда в Україні".

На початку одинадцятої ранку в міліцію подзвонив невідомий, повідомивши, що вокзал заміновано. Зараз йде евакуація, до місця спрямовані вибухотехніки і рятувальники.

Нагадаємо, з початку осені київський вокзал "мінували" вже кілька разів. Всі повідомлення виявилися неправдивими.

