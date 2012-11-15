На Київському вокзалі - евакуація: невідомий повідомив про вибухівку
11:31, 15 листопада 2012Новини регіонів
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За осінь "мінували" кілька разів
У Києві знову повідомили про мінування вокзалу, пише "Комсомольська правда в Україні".
На початку одинадцятої ранку в міліцію подзвонив невідомий, повідомивши, що вокзал заміновано. Зараз йде евакуація, до місця спрямовані вибухотехніки і рятувальники.
Нагадаємо, з початку осені київський вокзал "мінували" вже кілька разів. Всі повідомлення виявилися неправдивими.
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