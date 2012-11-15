Бориспіль залишився без опалення і гарячої води

Без опалення та гарячої води залишилося майже все місто Бориспіль на Київщині.

Як повідомляє 5-й канал, "Київоблгаз" відключив подачу газу на 16 із 19 котелень міста.

Працівник однієї з котелень Сергій Коцепул повідомив, що опалення відключили 14 листопада близько 14.00.

"У нас тиск 0. Тобто газу в котельні немає. Приїхали з "Київоблгазу" і заявили, ми припиняємо подачу газу. І опломбували нас", - сказав С.Коцепул.

Керівництво міста заявляє, що боргів перед газовиками немає, значить, відключення неправомірне.

"З 1 листопада така вакханалія кожен день, тим більше, що Бориспіль за жовтень боргів за газ взагалі не має", - сказав мер Борисполя Анатолій Федорчук.

Офіційно "Київоблгаз" пояснив відключення котелень Борисполя перевищенням ліміту споживання газу.

За словами А.Федорчука, при цьому місту ліміт знизили в 15 разів від необхідного.

Не на камеру чиновники міста стверджують, що ситуація безпосередньо пов’язана з виборами, оскільки бориспільці погано голосували за партію влади, заявляють на телеканалі.

А.Федорчук в сюжеті заявив, що йому ситуацію з відключенням пояснили так: «Україна сьогодні не може розрахуватися за газ. Оце викликана цим ситуація. А наскільки відповідає ця ситуація, чи не відповідає – я не володію інформацією».

У "Київоблгазі" телеканалу ситуацію коментувати відмовилися і не сказали, коли місту повернуть тепло і гарячу воду.