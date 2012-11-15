Черкащина: в лісі виявили арсенал боєприпасів часів війни
16:35, 15 листопада 2012Новини регіонів
0
Працює група піротехніків
У Черкаській області в лісі неподалік села Поташ в Маньківському районі 14 листопада виявили арсенал артилерійських снарядів часів Другої світової війни.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМНС в Черкаській області, про знахідку працівників УМНС повідомили вчора вранці шукачі предметів старовини.
За попередніми даними, знайдено 25 артилерійських снарядів калібром 45 мм часів Другої світової війни. Вилученням снарядів та додатковим обстеженням прилеглої території на вміст прихованих вибухонебезпечних предметів займається група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення УМНС у Черкаській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter