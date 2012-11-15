Черкащина: в лісі виявили арсенал боєприпасів часів війни

У Черкаській області в лісі неподалік села Поташ в Маньківському районі 14 листопада виявили арсенал артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМНС в Черкаській області, про знахідку працівників УМНС повідомили вчора вранці шукачі предметів старовини.

За попередніми даними, знайдено 25 артилерійських снарядів калібром 45 мм часів Другої світової війни. Вилученням снарядів та додатковим обстеженням прилеглої території на вміст прихованих вибухонебезпечних предметів займається група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення УМНС у Черкаській області.