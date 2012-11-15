У Азовському морі третю добу триває пошук двох рибалок

У Донецькій області тривають пошуки двох рибалок, які 12 листопада без відповідного дозволу вийшли з пункту базування маломірних плавзасобів селища Ялта Першотравневого району в акваторію Таганрозької затоки Азовського моря з метою вилову риби.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області. Згідно з повідомленням, у море човен вийшов з чотирма рибалками на борту, але 12 листопада о 22.00, в результаті сильного вітру і хвилювання моря, човен перекинувся і люди опинилися у воді. Течією і поривами вітру перевернутий човен і двох рибалок в 4.00 13 листопада прибило до берега поблизу пансіонату «Агарський мис» на Бердянській косі. Врятованих було доставлено в лікарню селища Ялта, стан їх здоров`я лікарі оцінили як стабільно тяжкий.

Доля двох рибалок залишається невідомою.

До пошукових робіт було залучено працівників територіального управління МНС і ГУ МВС у Херсонській області.