У Солом’янському районі Києва горів 25-поверховний будинок.

Як повідомляє сайт МНС України, сьогодні о 12:07 до МНС надійшло повідомлення про виявлення загорання обшивки фасаду на третьому поверсі триповерхової будівлі, прибудованої до 25-поверхового житлового будинку по вул. Гетьмана, 1. Існувала загроза поширення вогню на сусідній будинок. При цьому третій поверх будівлі незаселений. На першому поверсі будівлі знаходиться банк – установа не постраждала.

За підвищеним рангом виклику на місце події були направлені оперативно-рятувальні підрозділи. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню та ліквідувати пожежу о 13:09. Загальна площа займання - 30 кв. м.

За попередніми даними, займання виникло внаслідок проведення вогневих робіт. Загиблих та постраждалих немає.