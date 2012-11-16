На Львівщині вилучено 600 найменувань фальсифікованих ліків

Правоохоронні органи України спільно з Державною службою лікарських засобів виявили у Львівській області майже 600 найменувань фальсифікованих медичних препаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства Генеральної прокуратури України Роман Андреєв.

«За результатами проведення 31 обшуку на території Львівської області в аптечних закладах та у місцях зберігання було виявлено 596 найменувань різних медичних препаратів, які були фальсифіковані та перебували у незаконному обігу», - сказав він.

За словами Р.Андреєва, всього було вилучено 200 тисяч одиниць упаковок на суму понад 2 млн грн.

Р.Андреєв додав, що було встановлено причетність до цього злочину трьох осіб, які впродовж 2012 року виготовляли, зберігали і збували на території західних областей України фальсифіковані ліки.

Зокрема, група осіб з приватного підприємства мала розгалужену мережу реалізації фальсифікату через аптеки, які працюють на спрощеній системі оподаткування.

Р.Андреєв повідомив, що керівник цього підприємства та його спільники перебувають під вартою. Крім того, додав Р.Андреєв, на майно цих осіб накладено арешт і перевіряється їхня причетність до інших злочинів.

У свою чергу, начальник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Сергій Міщенко повідомив, що було порушено кримінальну справу за статтею 321-2 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

За його словами, приватне підприємство збувало фальсифіковані ліки у Львівській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях.

Серед фальсифікованих ліків – ліки від застуди, кишкових розладів та дитячі ліки, дуже відомі серед громадян.

Як сказала перший заступник голови Державної служби України з лікарських засобів Інна Демченко, серед фальсифікованих препаратів – таблетовані та ін’єкційні форми лікарських засобів, у тому числі анаферон дитячий, імпаза, уролесан, кетанов, темпалгін, ротокан, доларен тощо.

Крім того, вона повідомила, що для 47 найменувань лабораторіями з контролю якості лікарських засобів Держлікслужби були підтверджені ознаки фальсифікації.

«З неділі розпочалися позапланові перевірки в аптеках для вилучення таких засобів», - сказала І.Демченко, додавши, що з сьогоднішнього дня перевірки тривають взагалі по всій Україні.

За словами заступника секретаря Ради національнї безпеки та оборони Нестора Шуфрича, чинним законодавством передбачено відповідальність за подібні злочини у вигляді позбавлення від 5 до 8 років, а в разі, якщо це мало тяжкі наслідки, - довічне ув’язнення.

«З іншого боку, законодавство передбачає можливість уникнення від відповідальності у разі, якщо буде добровільне повідомлення про знаходження відповідних фальсифікованих медичних препаратів у розповсюджувачів», - сказав Н.Шуфрич.

Він додав, що справа перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та секретаря РНБО Андрія Клюєва.