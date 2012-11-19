Тернопільщина: без електрики лишилися 25 населених пунктів

У Тернопільській області в ніч з 18 на 19 листопада внаслідок складних погодних умов (сильний поривчастий вітер), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 25 населених пунктів в 7 районах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Зокрема, без електропостачання залишилися 6 н.п. у Бучацькому районі, 6 - у Підгаєцькому, 5 – у Збаразькому, 5 - у Созівському, а також по 1 населеному пункту у Зборівському, Теребовлянському і Чортківському районах.