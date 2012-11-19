Одещина: під час пожежі загинула дитина, друга у лікарні з опіками

В с. Лісничівка Балтського району Одеської області внаслідок пожежі одна дитина загинула, ще одну доставлено до лікарні з опіками обох кистей рук та отруєнням продуктами горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, стан здоров’я постраждалої дитини середньої тяжкості.

На момент пожежі матері вдома не було, діти були зачинені самі, йдеться в повідомленні.

Причина пожежі встановлюється.