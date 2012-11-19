Одещина: під час пожежі загинула дитина, друга у лікарні з опіками
10:42, 19 листопада 2012Новини регіонів
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Були самі зачинені вдома
В с. Лісничівка Балтського району Одеської області внаслідок пожежі одна дитина загинула, ще одну доставлено до лікарні з опіками обох кистей рук та отруєнням продуктами горіння.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, стан здоров’я постраждалої дитини середньої тяжкості.
На момент пожежі матері вдома не було, діти були зачинені самі, йдеться в повідомленні.
Причина пожежі встановлюється.
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