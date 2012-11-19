Оголошено збір $10 млн на ліки для жителів сектору Газа

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) в неділю, 18 листопада, оголосила збір 10 мільйонів доларів на медикаменти для жителів сектору Газа, повідомляє Agence France-Presse.

Цієї суми, за підрахунками ВООЗ, досить для того, щоб забезпечити палестинців всіма необхідними ліками на три місяці.

Тим часом Ізраїль, як повідомляється на офіційному сайті видання ЦАХАЛа, відкрив коридор для доставки гуманітарної допомоги палестинцям, і вранці 18 листопада КПП "Керем Шалом" пройшли 124 вантажівки з їжею, молоком, газом і медикаментами, зазначає Лента. ру.

Як повідомляв УНІАН, військова операція Ізраїлю проти палестинських бойовиків почалася в середу, 14 листопада. За цей час в секторі Газа загинули, за оцінками лікарів, близько 60 осіб, постраждали понад 600.

Цього ж дня Єрусалим почав обстріл офісів ЗМІ в Газі. Як мінімум вісім журналістів одержали поранення, був пошкоджений офіс телекомпанії Russia Today. В офіційному твіттері ізраїльської армії стверджується, що метою обстрілу були системи комунікацій ХАМАС і що у результаті постраждала тільки антена на даху будівлі.

Бойовики ХАМАС відповідають на обстріл з боку Ізраїлю ракетними ударами, більше половини яких перехоплює система ППО.

Прем`єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Єрусалим готовий розширити операцію проти ХАМАСу у разі потреби, пише "Едіот Ахронот".

"Солдати готові до будь-яких дій, які можуть мати місце", - наводить видання його слова.

Президент США Барак Обама визнав право Ізраїлю на самооборону, зазначає Reuters, тоді як британський міністр закордонних справ Вільям Хейг заявив, що наземне вторгнення в сектор Газа коштуватиме Єрусалиму міжнародної підтримки.