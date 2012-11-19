Сумщина отримала 17 млн на будівництво перинатального центру

11:42, 19 листопада 2012
Новини регіонів
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Розпочнеться вже найближчим часом

На Сумщину для будівництва обласного перинатального центру із державного бюджету надійшло 17 млн грн, ще 3,5 млн грн виділено з обласного бюджету.

Про це УНІАН повідомив начальник Сумського обласного управління охорони здоров`я Петро Павлюк.

«Ми вже маємо кошти на придбання медичного обладнання. Зараз проектанти вирішують останні організаційні питання. Будівництво почнеться найближчим часом», - сказав він.

За словами П.Павлюка, перинатальний центр, що буде створений на базі регіонального центру акушерства і гінекології, введуть в експлуатацію в повному обсязі у 2014 році, а вже до кінця нинішнього року там планується здати один з корпусів, в якому розташується пологове відділення і 10 родових залів.

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