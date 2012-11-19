Сумщина отримала 17 млн на будівництво перинатального центру
Розпочнеться вже найближчим часом
На Сумщину для будівництва обласного перинатального центру із державного бюджету надійшло 17 млн грн, ще 3,5 млн грн виділено з обласного бюджету.
Про це УНІАН повідомив начальник Сумського обласного управління охорони здоров`я Петро Павлюк.
«Ми вже маємо кошти на придбання медичного обладнання. Зараз проектанти вирішують останні організаційні питання. Будівництво почнеться найближчим часом», - сказав він.
За словами П.Павлюка, перинатальний центр, що буде створений на базі регіонального центру акушерства і гінекології, введуть в експлуатацію в повному обсязі у 2014 році, а вже до кінця нинішнього року там планується здати один з корпусів, в якому розташується пологове відділення і 10 родових залів.