Запоріжжя: молодий чоловік проковтнув жуйку і впав в кому
12:15, 19 листопада 2012Новини регіонів
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Лікарі борються за життя
Молодий чоловік ліг спати, не виплюнувши жуйку. Вночі та потрапила в дихальні шляхи.
У Мелітополі Запорізької області 28-річний хлопець госпіталізований з діагнозом "кома невідомої етіології".
Про це пишуть "Коментарі". Як повідомляється, молодий чоловік ліг спати, не виплюнувши жуйку. Вночі та потрапила в дихальні шляхи і перекрила кисень, що викликало кому. "Комсомольської Правди в Україні", хлопець перебуває в реанімації, медики борються за його життя. Нагадаємо, нещодавно в Одесі у восьмикласника стався інсульт, після якого дитина впала в кому.
ТСН
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