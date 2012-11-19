Запоріжжя: молодий чоловік проковтнув жуйку і впав в кому

Молодий чоловік ліг спати, не виплюнувши жуйку. Вночі та потрапила в дихальні шляхи.

У Мелітополі Запорізької області 28-річний хлопець госпіталізований з діагнозом "кома невідомої етіології".

Про це пишуть "Коментарі". Як повідомляється, молодий чоловік ліг спати, не виплюнувши жуйку. Вночі та потрапила в дихальні шляхи і перекрила кисень, що викликало кому. "Комсомольської Правди в Україні", хлопець перебуває в реанімації, медики борються за його життя. Нагадаємо, нещодавно в Одесі у восьмикласника стався інсульт, після якого дитина впала в кому.

ТСН