На Чернігівщині знищили 12 тонн небезпечного м`яса, повідомляє прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.

Напередодні різдвяних та новорічних свят тривають заходи, метою яких є недопущення надходження на споживчий ринок неякісної продукції тваринного походження.

Інспектори ветеринарної медицини спільно зі співробітниками ветеринарної міліції здійснили понад 400 перевірок підконтрольних об’єктів у Чернігівській області. У результаті чого обіг майже 20 тонн сировини та продукції тваринного походження було обмежено, а 12 тонн м’яса утилізовано.

Для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації на території області, фахівці ветеринарної медицини та співробітники ветеринарної міліції перевірили суб’єкти господарювання на ринках та в точках роздрібної торгівлі, склади та бази, м’ясопереробні підприємства, місця торгівлі ветеринарних препаратів і медикаментів тощо. У результаті, на порушників було накладено адмінштрафів на суму 34 тисячі гривень.