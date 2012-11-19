Сумщина матиме найбільшу в країні мережу центрів безоплатної діагностики

Сумська область до кінця року стане першою в Україні за кількістю діагностичних центрів з комунальною формою власності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської обласної державної адміністрації з посиланням на голову ОДА Юрія Чмиря.

«До кінця року на Сумщині запрацюють п’ять діагностичних центрів. Ми створюємо умови для якісної діагностики, аби кваліфіковані лікарі могли на ранніх стадіях виявляти захворювання та проводити ефективне лікування, рятувати життя людей. Більше у жодному регіоні України немає такої мережі комунальних установ, які безкоштовно надають послуги з діагностики», - наголосив губернатор.

Сучасний діагностичний центр у Конотопі - третій, що з’явився на Сумщині слідом за Сумами та Шосткою, а незабаром подібні центри з’являться в Охтирці та Ромнах. Медичний комплекс у Конотопі, що, крім діагностичного центру, включає пологове відділення та дитячу поліклініку, прийме перших пацієнтів до кінця цього року.

За словами головного лікаря Конотопської ЦРЛ Володимира Драганюка, у діагностичному центрі облаштовані кабінети ультразвукової діагностики, ендоскопії, комп’ютерної томографії, які задовольнять потреби жителів району у високоякісній діагностиці.

«Раніше, аби скористатися передовими технологіями, людям доводилося долати сотні кілометрів та стояти в чергах лікарень Києва і Харкова. Тепер вони зможуть отримати комплексне обстеження організму, не виїжджаючи за межі району чи області», – наголосив лікар.

У середньому за зміну діагностичний центр у Конотопі зможе прийняти близько 50 осіб з Конотопського та сусідніх районів області.

