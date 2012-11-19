У Донецьку евакуювали працівників і персонал бізнес-центру
13:10, 19 листопада 2012Новини регіонів
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Через повідомлення про мінування
У Донецьку через повідомлення про мінування проходить перевірка будівлі бізнес-центру «Центавр-плаза».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськвідділу міліції, сьогодні адміністратора бізнес-центру телефоном анонімно повідомили про мінування будівлі, і о 10.00 за допомогою «тривожної кнопки» це повідомлення було передано відділу державної служби охорони. На місце прибули всі необхідні фахівці силових відомств міста, відвідувачів і працівників бізнес-центру евакуювали.
Станом на даний момент перевірка будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів триває.
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