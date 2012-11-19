Швидка допомога врізалася у маршрутний автобус

В Черкаській області в місті Сміла 17 листопада о 11.30 машина швидкої допомоги «УАЗ» на перехресті вулиць Леніна-Свердлова врізалася в маршрутний автобус «ПАЗ».

Як повідомили УНІАН в прес-службі УМНС в Черкаській області, внаслідок ДТП троє пасажирів «швидкої», які знаходились в автомобілі, отримали травми різних ступенів тяжкості та були госпіталізовані до Смілянської міської лікарні. Пасажири маршрутки в ДТП не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в Черкасах пожежний автомобіль, який їхав на виклик до місця пожежі з включеною сиреною та проблисковим маячком, врізався у маршрутний автобус "ПАЗ". В результаті ДТП водій маршрутки отримав відкритий переломом ключиці, пасажир маршрутки - переломом ноги, а офіцер МНС, командир відділення - рвану рану стегна.

