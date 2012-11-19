Ексгібіціоністу загрожує 5 років в'язниці

У Донецьку затримано 37-річного ексгібіціоніста, якому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, правоохоронці за заявою директора школи встановили й затримали зловмисника, який жив один неподалік від школи й був схильний до ексгібіціонізму, чим дуже лякав школярок. На його пошуки було орієнтовано всі патрульні наряди, що несли службу в цьому районі, до розшуку підозрюваного підключилися й дільничні інспектори міліції.

Після затримання, незважаючи на те, що школярки його впізнали, чоловік не хотів зізнаватися в скоєному. Але стосовно нього цього тижня вже було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене особою, раніше судимою за хуліганство). Фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.