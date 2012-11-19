У Луганській області в ДТП загинуло троє людей

У Луганській області в результаті ДТП загинуло троє людей.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, 17 листопада о 5.50 на автодорозі Камишеваха – Попасна – Міронгрес неподалік смт. Врубівка водій автомобіля ВАЗ-2121 (1990 р. н.) не справився з кермом і врізався в дерево.

На місці події загинуло двоє пасажирів (1992 і 1991 р. р.), водія і пасажирку 1989 р. н. було доставлено до лікарні з багатьма травмами. О 10 ранку того ж дня жінка померла.

Порушено кримінальну справа за ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).